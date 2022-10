OM : « Ça s’est passé dans le sportif (avec Tudor) maintenant c’est en interne ! »

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria était invité dans l’émission Rothen S’enflamme, sur RMC. Il a notamment évoqué la restructuration du club et les départs à venir au sein de l’équipe dirigeante comme révélé par le journal l’Equipe hier.

Hier, le journal l’Equipe révélait que plusieurs cadres de l’équipe dirigeante de l’OM, dont Jacques Cardoze, étaient sur le départ. Au cours d’un entretien accordé à RMC Sport, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a justifié sa politique notamment par la volonté d’être plus compétitif.

Tu peux avoir des conflits, on trouvera toujours des gens mécontents — Longoria

« Les changements font peur, s’est-il défendu sur RMC. C’est toujours compliqué, tu peux avoir des conflits, on trouvera toujours des gens mécontents. Ça s’est passé dans le sportif (avec Igor Tudor) maintenant c’est en interne. Mais cet été, il n’y avait que 3 ou 4 joueurs qui n’étaient pas contents… (…) L’idée est de devenir un vrai club européen. On a raté beaucoup de la croissance ces dernières années. On n’a pas su vendre ou sortir des jeunes du centre de formation. J’ai comme modèle l’exigence, le travail, la rigueur. » Pablo Longoria – Source : RMC Sport

