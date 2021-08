Alors qu’il figurait dans les petits papiers de l’OM depuis plusieurs mois, Amine Adli susciterait l’intérêt du Bayern Munich. Un transfert à moins de 10 millions d’euros pourrait être envisagé par Toulouse.

Après avoir vu Thiago Almada s’éloigner considérablement de l’OM ces dernières semaines, l’avenir d’Amine Adli semble s’écrire loin de Marseille également. Alors que Pablo Longoria suit le joueur toulousain depuis plusieurs mois, ce dernier ne devrait pas se diriger du côté de Marseille la saison prochaine. Depuis qu’il a été élu meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière, Amine Adli ne cesse d’attiser la convoitise de nombreux clubs européens.

À un an de la fin de son contrat, l’attaquant ne souhaite pas prolonger son contrat avec Toulouse. Malgré les multiples tentatives de son président Damien Comolli pour le conserver, Amine Adli semble vouloir franchir un cap dans sa carrière et jouer au sein d’une équipe plus compétitive. Toutefois, Amine Adli se serait montré de nombreuses fois trop hésitant et aurait lassé Pablo Longoria ces dernières semaines. Par conséquent, le président olympien avait décidé de mettre cette piste en stand-by. Aujourd’hui, RMC Sport confie que le champion d’Allemagne en titre, le Bayern Munich, serait entré dans la course pour enrôler l’attaquant prometteur. Un intérêt qui briserait tout espoir côté phocéen.

Le Bayern favori pour récupérer Adli ?

À en croire les informations de Sky Deutschland, le dossier serait déjà avancé puisqu’Amine Adli se serait déjà entretenu avec Hasan Salihamidzic ainsi que l’entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann. Par ailleurs, RMC Sport annonce que le projet sportif bavarois séduirait Amine Adli. En effet, le technicien du Bayern lui aurait fait savoir qu’il arriverait en tant que numéro 4 dans la hiérarchie des ailiers avec Kinglsey Coman, Serge Gnabry ainsi que Leroy Sané. Malgré des intérêts de différentes écuries allemandes, la volonté d’Amine Adli serait de poursuivre sa carrière au Bayern Munich. Pour s’en séparer, Toulouse pourrait se contenter d’un montant inférieure à 10 millions d’euros. Affaire à suivre dans les prochains jours.

🇩🇪 Depuis plusieurs semaines, le Bayern Munich s’active en coulisses pour convaincre Amine Adli. Les Bavarois ont en effet présenté un projet de carrière complet au Français qui arriverait comme numéro 4 dans la hiérarchie des ailiers aux côtés de Coman, Sané et Gnabry. — RMC Sport (@RMCsport) August 9, 2021

J’ai essayé de prolonger Adli – Damien Comolli

En juin dernier, le président de Toulouse, David Comolli avait tenu à faire le point sur le dossier Amine Adli en conférence de presse.

« J’ai essayé de prolonger Amine Adli, j’en suis à 12 ou 13 réunions. Il n’a pas voulu, ce que je regrette. Mais c’est quelqu’un qui s’est très bien comporté, il faut le souligner. Pour l’instant, j’ai beaucoup de coups de fil, mais n’ai aucune offre. » Damien Comolli – Source : Conférence de presse du Toulouse FC (24/06/21)