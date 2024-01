Mercato OM : Cette piste à gauche file ailleurs !

Le couloir gauche de l’OM est en pleine mutation ! Lodi a été transféré à Al Hilal, Ulisses Garcia est arrivé en provenance des Young Boys, Pablo longoria cherche un titulaire au poste. Alors que le dossier Truffert est complexe, une autre option vient de s’envoler !

Courtisé l’été dernier avant qu’il ne rejoigne Benfica, David Jurásek était de nouveau dans le viseur de l’OM. Mais le média portugais Record explique que « le défenseur tchèque de 23 ans va quitter Benfica pour se diriger vers Hoffenheim, dans le cadre d’un accord de prêt jusqu’à la fin de la saison, dans lequel l’équipe allemande réservera une clause d’achat. » Benfica avait déboursé 14M€ pour faire venir Jurasek en provenance du Slavia Praga l’été dernier. Le jeune latéral va essayer de se relancer en Bundesliga, l’OM va devoir trouver le remplaçant de Lodi !

Marseille vient d’officialiser aujourd’hui le départ de Lodi pour Al Hilal. Les deux clubs se sont entendus sur un montant de 23 millions d’euros. Cependant, 30% de la somme reviendra à l’Atlético de Madrid qui avait négocié cette clause de revente avec l’OM cet été. Marseille a vite réagi en s’offrant Ulisses Garcia pour 3 millions d’euros.

Le défenseur suisse des Young Boys arrive avec le statut de doublure. L‘OM chercherait donc à recruter un second latéral gauche pour être titulaire à la place du Brésilien. Le nom de Truffert est celui qui revient le plus mais Rennes se montre très gourmand et ne facilite pas le transfert du jeune français, qui souhaiterait rejoindre le club.

Avec l’arrivé d’Álvaro Fernández Carreras au Benfica (en provenance de Manchester United) et la difficulté du dossier Adrien Truffert, la piste Jurasek reprend donc de l’ampleur. Cependant les Rangers sont aussi très intéressé par le défenseur de 23 ans d’après le média TeamTalk.

