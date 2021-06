Mercato OM: Cette piste en défense prend de l’épaisseur ?

En fin de contrat du côté d’Arsenal, David Luiz est libre de s’engager là où il le souhaite. D’abord annoncé au Brésil, l’OM serait aussi sur le coup. La volonté du joueur semble aller dans le sens du club marseillais…

Le mercato s’annonce agité à Marseille, que ce soit du côté des départs et des arrivées. Un marché des transferts que prépare Pablo Longoria et Jorge Sampaoli depuis quelques mois déjà. Selon l‘Equipe, les postes recherchés par les dirigeants de l’Olympique de Marseille seraient : un gardien numéro 1 bis, un latéral droit, un latéral gauche, au moins un défenseur central, un milieu défensif, un ailier et un attaquant. Et parmi cette liste, David Luiz serait dans le viseur du club marseillais, selon le journaliste qui a écrit la biographie de Jorge Sampaoli, Pablo Pavan.

Le brésilien veut rester en Europe ?

D’après les informations de Goal, l’ancien élément du PSG souhaite continuer sa carrière en Europe. Un retour vers son pays natal, le Brésil, ne serait pas à l’ordre du jour. Mieux, selon L’équipe, la piste menant au défenseur de 34 ans aurait pris de l’épaisseur ces derniers jours, avec un début de négociation entre les deux clubs.