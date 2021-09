Mercato OM : Cette recrue lâche déjà « j’espère pouvoir rester longtemps… »

Luan Peres est revenu sur son arrivée à l’OM lors d’un live Twitch pour le média sud-américain Goal. Le défenseur brésilien reviens sur son adaptation à Marseille, le jeu européen mais aussi sur son rêve d’être convoqué en sélection…

Luan Peres a rejoint son ancien coach à Santos, Jorge Sampaoli. Le défenseur a expliqué qu’il était ravi d’avoir signé à l’OM et quelles étaient les différences avec le football brésilien…

Ici toutes les équipes sont très verticales — Peres

«Je ne parle pas encore trop français, je parle espagnol avec le staff et anglais avec les autres, alors il n’y a pas d’urgence. Je me suis très bien adapté. Je m’entends très bien avec Gerson et avec Luis Henrique. C’est un super club, le stade est merveilleux, le public chaleureux. Ça se passe très bien pour moi, j’espère pouvoir rester longtemps et continuer à donner satisfaction au public marseillais. Le football européen est très différent. Ici, le jeu est beaucoup plus rapide, la transition attaque-défense est beaucoup plus poussée. Toutes les équipes sont très verticales, avec du jeu direct, des longs ballons, dans le dos de la défense. Le jeu est très différent. (…) Aller en sélection est un rêve énorme, pour tout joueur je pense. Avant, je ne l’imaginais même pas, mais j’ai gagné ma place, je joue bien et, quand il y a une convocation, on m’envoie toujours des commentaires du genre : « et Luan Peres, il joue au volley ?! » Je sais qu’il y a la queue, qu’il y a beaucoup de bons joueurs devant moi. Ce serait un plaisir immense d’être appelé, un véritable rêve». Luan Peres – source : Goal Brazil / Footmercato (07/09/2021)

Lors du match nul face à Bordeaux, c’était l’occasion pour Luan Peres et de nombreuses recrues de disputer leur premier match officiel au Vélodrome. Le défenseur central brésilien avait livré son sentiment sur l’environnement et la passion des supporters marseillais peu après la fin de la rencontre.

« Le Vélodrome est fantastique. C’est le meilleur stade dans lequel j’ai joué dans toute ma vie. Le Maracana est magnifique au Brésil, ici c’est magnifique à l’intérieur, à l’extérieur. C’est incroyable. Je veux jouer le plus de matchs ici. » Luan Peres – Source : Conférence de presse (15/08/2021)