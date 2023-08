Mercato OM : Cette recrue « possède les caractéristiques du footballeur moderne »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Joaquin Correa est olympien. L’Argentin a été présenté lors du dernier match au Stade Vélodrome. Venu de l’Inter pour se relancer, l’attaquant a un gros potentiel. Marco Parolo, qui l’a connu à la Lazio, s’est exprimé dans le quotidien l’Équipe sur le joueur.

Correa est olympien. L’international argentin a signé à l’OM pour un prêt payant de 2 millions d’euros et une option d’achat entre 10 et 13 millions selon l’Équipe. Mais quel est le style de ce joueur ? Élément de réponse donné par Marco Parolo dans l’Équipe.

Un potentiel qui a besoin d’être en confiance

Pour l’Italien, le joueur a « un gros potentiel et possède les caractéristiques du footballeur moderne : le physique (1,88 m), l’accélération et la force dans les duels. Il crée des situations pour ses coéquipiers, sait bien se placer entre les lignes. Ce n’est pas un grand finisseur, mais il peut garantir 8 ou 9 buts. », néanmoins pour performer, « il a besoin d’être choyé. Si il n’a pas connu une grande réussite à l’Inter, c’est parce qu’il perd en continuité quand il n’a plus confiance », estime l’ancien international italien.



Sur le terrain il n’est pas avare sur les efforts, selon Parolo. « Joaquin est aussi précieux défensivement. Il a cette méchanceté pour aller arracher les ballons et partir balle au pied, mais il a besoin d’être au top physiquement pour y arriver. Il doit trouver la clé de ce point de vue. »

Un joueur revanchard ?

Le joueur sera aussi revanchard de sa dernière blessure juste avant la Coupe du monde. Ce moment a marqué le joueur qui a dû subir le contrecoup de cette Coupe du monde manquée. Au total, les blessures l’ont privé de 27 matchs avec l’Inter. Mais malgré tout il a eu du temps de jeu.

« En vérité, Inzaghi lui a toujours donné du temps de jeu. À un moment donné, il alternait même Lautaro-Dzeko en Europe et Lukaku-Correa en Championnat », note Parolo. « Mais Joaquin était dans le viseur des tifosi. Si tu es un attaquant et que tu ne marques pas, cela a un poids différent à l’Inter. Il n’a pas réussi à aller au-delà. », regrette Marco Parolo.

Plus un joueur d’axe que sur l’aîle pour Parolo

Marco Parolo voit l’Argentin meilleur depuis l’axe du terrain. Même si il a déjà connu ce poste d’ailier gauche. « À Séville, il jouait ailier gauche, il aime démarrer ses actions depuis cette zone. En trouvant un bon équilibre, il peut permettre d’apporter la supériorité numérique avec sa qualité dans les un-contre-un, mais je le vois vraiment plus dans l’axe, en soutien de l’avant-centre. En tout cas, il aura absolument besoin de confiance les premiers temps », conclut Parolo.

