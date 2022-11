Mercato OM : Cette révélation de Ligue 1 épatée par le Vélodrome !

Arrivé en prêt à Reims en provenance d’Arsenal en août 2022, Folarin Balogun réalise un très bon début de saison avec huit buts et deux passes décisives en 14 titularisations en Ligue 1.

Dès son premier match en championnat, l’attaquant anglais Folarin Balogun donne le ton : dans un match largement dominé par les marseillais, il réussit à marquer un joli but à la 84ème minute qui ne changera pas l’issue du match (4-1).

Comme un boulet de canon, il continuera sur sa lancée : il marquera 5 buts et délivrera 2 passes décisives lors de ses 6 premiers matchs de Ligue 1. Folarin Balogun se plait en Ligue 1 et il a de quoi : il est l’auteur de la moitié des buts rémois cette saison.

Dans un entretien accordé à la Ligue 1, il aborde notamment son match au Vélodrome, une bonne première expérience pour lui.

C’était quelque chose le Vélodrome : il y avait plus de 60 000 spectateurs… Ça m’a surpris — Balogun

« L’ambiance à Marseille ! C’était mon premier match ici et je ne savais pas du tout à quoi m’attendre. C’était quelque chose le Vélodrome : il y avait plus de 60 000 spectateurs, un peu hostiles pour certains… Ça m’a surpris car je ne savais pas que Marseille était une si grosse ville de football. Ça m’a tout de suite mis dans le bain ! Globalement, je trouve qu’il y a beaucoup de passion autour du football ici. C’est nouveau pour moi. Ici, on sent vraiment l’émotion des gens autour de nous. Si les supporters ne sont pas contents, ils te le font comprendre assez clairement. » Folarin Balogun – Ligue 1 – 09/11/2022

Folarin @balogun x @StadeDeReims = 8 ⚽️ en 14 matchs La recette de l’international Espoirs anglais :

🛬 Venir seul pour s’adapter plus vite

🤝 Écouter @LacazetteAlex, Thierry Henry, @Auba…

🤯 Mieux gérer ses émotions

🎯 Relever le défi de Nicolas Pépéhttps://t.co/7nmNFTLFL7 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 9, 2022

