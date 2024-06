Mercato OM: cette rumeur (alléchante et peu probable) qui vient d’Italie…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que l’OM est sur le point de faire signer Roberto De Zerbi . Une rumeur est en train de prendre de l’ampleur, concernant le mercato de l’Olympique de Marseille.

L’OM est en passe de faire signer Roberto De Zerbi en tant qu’entraîneur principal de l‘Olympique de Marseille. Des médias italiens, comme la Gazzetta dello Sport, estiment que le milieu de la Juventus, Manuel Locatelli pourrait être une cible de l’Olympique de Marseille. Des spéculations qui se baserait sur la relation entre Roberto De Zerbi et Locatelli qui se sont côtoyés à Sassuolo. Le média affirme tout de même qu’il n’y a aucun intérêt de la cellule de recrutement. Le milieu de terrain est sous contrat jusqu’en 2028 avec le club italien. Cette saison il a disputé 36 matchs de championnat sur 38 possibles en inscrivant un but et délivrant 4 passes décisives. Sa valeur marchande est estimée aujourd’hui à 28 millions d’euros par transfermarkt. Une rumeur qui plaît à beaucoup de supporters marseillais mais qui semble irréalisable. En effet, l’Olympique de Marseille ne dispute aucune Coupe d’Europe alors que la Juventus de Turin est qualifiée pour les phases de poules de Ligue des champions.

Pour le coup les frérots l’article spécule en se basant sur la relation RDZ/Locatelli mais il affirme aucun intérêt de la cellule de recrutement Après c’est pas une hypothèse déconnante on verra bien pic.twitter.com/gOGNXqGu0q — Actualité – Serie A (@ActualiteSerieA) June 24, 2024

