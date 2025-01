Mercato OM : Changement de plan pour Longoria concernant Ounahi !

Azzedine Ounahi, prêté au Panathinaïkos par l’OM, se relance bien et pourrait rester en Grèce, mais l’option d’achat de 11 millions d’euros semble trop élevée pour le club grec. Selon le journaliste grec Bill Kozikopoulos, Panathinaïkos préférerait un nouveau prêt avec une option d’achat réduite…

Prêté actuellement au Panathinaïkos par l’Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi retrouve de bonnes performances, ce qui pousse le club grec à envisager de le conserver à la fin de la saison. Cependant, plusieurs obstacles rendent cet achat compliqué, notamment le montant de l’option d’achat fixée à 11 millions d’euros. Alors qu’il se murmurait que l’option d’achat pourrait être levée en fin de saison, un journaliste grec a clairement fait savoir que non ! Le dossier Ounahi est loin d’être réglé…

Ounahi ne partira pas au montant de 11M€ !

Ounahi, devenu indésirable à l’OM, avait été prêté au Panathinaïkos pour 500 000€ avec une option d’achat à 11 millions d’euros. Bien qu’il soit devenu titulaire et ait inscrit un but et une passe décisive en 19 apparitions, le Panathinaïkos n’envisage pas de payer cette somme. Interrogé par La Provence, le journaliste grec Bill Kozikopoulos a expliqué : « Il n’y a aucune chance que le Panathinaïkos donne un jour les 11,5M€ […] Le ‘Pana’ aimerait plutôt conserver Ounahi autour d’un nouveau prêt avec une option d’achat divisée par deux et un important pourcentage à la revente. Il y a aussi la volonté du joueur, et d’après ce que l’on sait, Azzedine n’est pas sûr de vouloir rester en Grèce. »

Ounahi vise autre chose que le championnat Grec ? Le Qatar ?

Le joueur, pas certain de vouloir rester en Grèce, pourrait envisager d’autres pistes, notamment un possible transfert au Qatar, une option qu’il avait déjà envisagée cet été. Du côté de l’OM, où il avait été acquis pour 8 millions d’euros en janvier 2023, on espère désormais une issue positive afin de récupérer une partie de l’investissement réalisé.