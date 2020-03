Mercato OM : Chelsea très gourmand pour Michy ?

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille pour le mercato estival, Michy Batshuayi ne devrait pas rester à Chelsea. En revanche, les Blues attendent un gros chèque contre l’international belge.

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Michy Batshuayi n’est pas dans le meilleur moment de sa carrière. Actuellement sous contrat avec Chelsea, il ne semble pas faire parti des plans de Franck Lampard.

Chelsea réclamait 51M€ pour Batshuayi…

Selon les informations du Soir, un média belge, le buteur aurait été pisté par l’OM pour le mercato estival. Les Londoniens ne devraient pas le retenir cet été mais demanderait un gros chèque. C’est ce qu’affirme Daily Express ce mercredi.

Les dirigeants des Blues auraient réclamé un montant de 51 millions d’euros cet hiver. Cette somme pourrait baisser lors du prochain mercato puisqu’il ne joue plus et que son contrat se termine dans un an. Dans tous les cas, cela parait compliqué de le revoir sous le maillot olympien, surtout que Crystal Palace est sur le coup.