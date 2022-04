Mercato OM : Chiellini, ses objectifs son avenir… Longoria dit tout !

Dans une interview accordée à Tuttosport, Pablo Longoria a révélé qu’il ne serait pas contre une arrivée de Giorgio Chiellini. L’Espagnol s’est aussi exprimé sur son avenir et sur les objectifs de l’OM dans les années à venir.

C’est à Tuttosport que Pablo Longoria a tenu à se confier. Comme un symbole, l’actuel président de l’OM, qui est aussi passé par la Juventus de Turin a donc fait le choix d’accorder un long entretien au quotidien piémontais.

Nommé président du club phocéen il y a maintenant un an, l’Espagnol a pris de la hauteur sur son nouveau rôle. Recruteur, responsable du recrutement, directeur sportif… Pablo Longoria a occupé de nombreux rôles depuis le début de sa carrière.

Chiellini ? À quel club il ne servirait pas ? – Pablo Longoria

Depuis son arrivée à l’OM, il a encore quelques attaches avec l’Italie. En effet, il a recruté l’été dernier deux joueurs en provenance du championnat italien et de la Roma : Cengiz Ünder et Pau López. Il a notamment fait venir Arkadiusz Milik la saison dernière en provenance de Naples. Cette fois, le journaliste de Tuttosport l’interroge sur un éventuel intérêt au sujet de Giorgio Chiellini. Le président de l’OM ne serait pas contre une arrivée du défenseur italien de 37 ans ou d’autres joueurs en Serie A.

« Giorgio Chiellini ? C’est un ami et un vrai leader, à quel club il ne servirait pas ? Mais ce que j’achèterais de la Juve, c’est surtout les valeurs du club, qui n’ont pas de prix. (…) Nous avons une idée précise : mélanger la force des joueurs français au caractère latin. La Serie A reste une excellence pour la culture du travail et la compétitivité. Le joueur qui joue en Italie a l’habitude de jouer sous pression. Et cet aspect est fondamental quand tu joues ici et que tu portes le maillot historique de l’OM, devant ses supporters passionnés et brûlants. » Pablo Longoria – Source : Tuttosport (20/04/2022)

L’OM, ce sera ma dernière grande aventure – Pablo Longoria

Heureux depuis son arrivée à Marseille, Pablo Longoria est toujours autant impressionné par la passion pour l’OM qui émane dans la ville chaque jour. Il se félicite d’avoir inculqué certaines valeurs de la Juventus de Turin au club phocéen. À long terme, son objectif est clair, il veut remettre l’OM au premier plan. Il n’a pas non plus caché que l’OM sera sa dernière grande aventure.

« J’ai emmené une valeur de la Juve ici à Marseille : la culture du travail. C’est la plus importante. C’est quelque chose difficile à expliquer mais que tu ressens immédiatement en arrivant dans ce club. (…) Pour la première fois de ma vie, je ne pense pas à l’après. Ici, il y a tout : une ville incroyable, des supporters au top et un club historique. Je veux rester longtemps ici pour gagner. Ce sera ma dernière, grande aventure. (…) J’exulte comme un fou sur chaque but ? Je vis avec passion cette aventure fantastique de l’OM. Quand on marque, j’évacue tout car je peux vous assurer qu’on travaille vraiment beaucoup (…) Je pense à l’OM 24h/24. » Pablo Longoria – Source : Tuttosport (20/04/2022)