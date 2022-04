Mercato OM : MacHardy demande à Kamara d’imiter un ancien olympien

Sur les antennes de RMC Sport, Jonathan MacHardy a fait part de sa déception sur le probable départ libre de Boubacar Kamara cet été. Il estime qu’il devrait faire un geste à l’OM.

C’est un départ qui semble inéluctable. En juin prochain, Boubacar Kamara devrait quitter l’Olympique de Marseille libre de tout contrat. Après avoir signé son premier contrat professionnel en 2017, le milieu de terrain n’a pas donné suite aux différentes offres de prolongation transmises par Pablo Longoria ces derniers mois. Une décision regrettée par de nombreux supporters.

C’est le club qui t’a formé, qui t’a lancé, qui t’a donné une stature assez importante – Jonathan MacHardy

À lire aussi : OM – FC Nantes : Kombouaré veut « profiter » du calendrier chargé des Marseillais !

Au micro de RMC Sport, Jonathan MacHardy a donné son avis sur ce dossier. Il estime que Boubacar Kamara devrait imiter Samir Nasri en prolongeant et en aidant l’OM sur le plan financier.

« Regardons les choses en face. S’il veut partir, soit. Mais je pense que c’est un joueur qui est amené à avoir une carrière brillante et à jouer dans les plus grands clubs européens et à intégrer l’équipe de France. Je pense que de l’argent, il va s’en faire, avec des millions, des millions et des millions. Je pense qu’il n’est pas à une prime à la signature près pour gérer ses finances sereinement sur plusieurs générations. Bouba’ écoute, de l’argent tu vas en avoir. Tu vas au stade depuis que tu étais petit, ton père t’emmenait. Tu es formé au club, tu es un vrai Marseillais. Tout te lie à cette ville. Inspire-toi de Samir Nasri. Tu resignes, tu te mets d’accord avec la direction, via un gentleman agreement, pour un prix de transfert assez bas. Au moins, permets à ce club qui est le tien et a quelques difficultés financières de gagner un petit billet. C’est le club qui t’a formé, qui t’a lancé, qui t’a donné une stature assez importante. C’est le club qui a fait de toi le joueur que tu es actuellement. Pour tout ce que Marseille a apporté à Bouba, c’est important que lui aussi fasse un geste. » Jonathan MacHardy – Source : RMC Sport (19/04/2022)