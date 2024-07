Mercato OM: clause, prêt sec… ça bouge pour Carboni !

L’OM continue son mercato et cherche désormais à finaliser ses recrues offensives. Très plébiscité par De Zerbi, Valentin Carboni, le jeune milieu offensif de l’Inter Milan, figure tout en haut de la liste des recrues potentiels. Le jeune argentin serait très emballé par le projet olympien alors qu’il ne reste plus qu’à trouver un accord avec le club italien. Mais ce dernier veut garder le contrôle sur son joueur.

Marseille n’a pas abandonné la piste menant à Valentin Carboni. Souhaité par De Zerbi qui en aurait fait une de ses priorités pour son attaque, le jeune argentin de 19 ans victorieux de la Copa America, pourrait faire l’objet d’une offre de transfert de la part des dirigeants de l’OM. Observé depuis plusieurs semaines par les olympiens, il pourrait devenir une des pièces maîtresses de l’attaque au côté de Greenwood.

Déjà approché par le club de la cité phocéenne, Valentin Carboni serait emballé à l’idée de rejoindre l’OM. D’après l’Équipe, le joueur serait séduit et aimerait continuer sa carrière du côté de l’OM, après son prêt réussi à Monza la saison dernière. Une opportunité que les olympiens ne souhaitent pas laisser passer, même si un accord est encore loin d’être trouvé entre les deux clubs. La Gazzetta dello Sports précise que l’Inter semble finalement ouvert à accepter un prêt sec…

Expected a new round talks between #OlympiqueMarseille and #Inter for Valentin #Carboni. #OM have an agreement in principle with the young talent. Talks in progress to reach an agreement on the formula of the deal. #Inter want to keep the control on Carboni’s future. #transfers https://t.co/23SR1e6nk6

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 25, 2024