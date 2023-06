Mercato OM : Coach, Fabrizio Romano confirme le favori !

Après l’échec Gallardo et l’impossibilité de faire venir Paulo Fonseca, Marcelino est le favori, une option confirmée par le journaliste Fabrizio Romano !

Fabrizio Romano confirme le nom de Marcelino : « L’Olympique de Marseille travaille pour faire entrer Marcelino comme nouvel entraîneur. Des pourparlers suivront car il est la principale option pour un poste à l’OM. Les conversations se poursuivront dans les prochaines heures/jours. »

Olympique Marseille are working to bring in Marcelino as new head coach. Talks will follow as he’s the main option for OM job. 🚨🔵 #OM #TeamOM

Conversations will continue in the next hours/days. pic.twitter.com/fmUgOAMFNO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2023