Mercato OM : Combien a coûté Clauss à l’OM ?

Le mercato de l’OM s’accélère. Pablo Longoria a enfin réussi à convaincre le RC Lens de laisser filer Jonathan Clauss pour l’OM. Mais quel est le montant de ce transfert ? Selon les médias, le chiffre varie…

Igor Tudor va pouvoir s’appuyer sur un vrai spécialiste au poste de piston droit. Jonathan Clauss aura 30 ans en septembre et avait envie de jouer la Ligue des Champions avec comme objectif de partir au Qatar participer la Coupe du Monde avec l’Equipe de France. Pablo Longoria avait déjà fait plusieurs offres refusées par Lens, finalement un accord a été trouvé, mais quel est son montant sachant que le club nordiste voulait 10M€…

Entre 7.5 et 9M€ plus des bonus pour Clauss ?

Selon l’Equipe, après de longues négociations l’OM et Lens ont « trouvé un terrain d’entente autour d’une cinquième, voire sixième et ultime proposition. » Le quotidien sportif affirme que le montant du transfert est de 9 M€ garantis plus deux millions de bonus atteignables. Donc au mieux Lens encaissera 11M€ pour la dernière année de contrat de l’international français. Ce n’est pas exactement le même chiffre pour RMC. Le média estime que « le montant s’élèvera à 7,5 millions d’euros plus des bonus. Le latéral droit passera sa visite médicale au plus tard mercredi matin. Il paraphera ensuite un contrat de trois ans. » Un montant qui correspond aux informations de Mohamed Bouhafsi, journaliste de France Télévision…

⚪️🔵 Selon l’entourage du joueur, accord de principe trouvé cette nuit entre l’#OM et le Racing Club de Lens pour le transfert de #Clauss. Le transfert devrait avoisiner 8M€.

Le joueur voulait absolument rejoindre l’OM.

Il devrait passer sa visite médicale demain à Marseille! — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 18, 2022

« L’attractivité de l’OM a un peu baissé » – Astier

« Je suis complètement d’accord, il y a un autre tarif pour l’Olympique de Marseille , mais il y aussi un autre élément. L’attractivité de l’OM, aujourd’hui, elle me paraît avoir un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Aujourd’hui, la difficulté, par exemple si on revient sur Jonathan Clauss, je pense qu’il y a peut-être 10 ans en arrière Jonathan Clauss il vient sur les mains à l’Olympique de Marseille. Là, on doit lutter 15 millions, 20 millions. Combien de joueurs, Dries Mertens qui apparemment veut rester à Naples qui fait monter un peu les enchères, j’ai l’impression que notre attractivité, elle a un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Alors, c’est naturel, c’est aussi dû à une absence de compétition européenne régulière, des mouvements d’entraîneurs trop souvent, y a pleins de raisons. Donc, moi si j’étais encore une fois dans la direction sportive de l’Olympique de Marseille, je réfléchirais à comment je deviens attractif indépendamment de l’aspect financier, comment je deviens attractif pour faire en sorte qu’un Jonathan Clauss se dise « je veux aller au Mondial, je veux être en équipe de France, l’Olympique de Marseille me paraît être le club idéal pour faire ça ». Donc plus que remplacer Payet je réfléchirais sur des notions comme ça. » Cyril Astier Source : Football Club De Marseille (11/07/2022)