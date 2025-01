Mercato OM : Combien ça coûte Fagioli ?

L’Olympique de Marseille poursuit ses efforts pour renforcer son milieu de terrain, et Nicolò Fagioli figure parmi les cibles privilégiées.

Selon Calciomercato.it, un nouveau contact a eu lieu entre le club marseillais et la Juventus. « Le directeur sportif de l’OM, Benatia, est un grand admirateur de Fagioli, tout comme Roberto De Zerbi, » précisent le média italien. Cette relation ancienne entre Benatia et la Juve a facilité les échanges, mais un accord reste difficile à atteindre.

L’OM propose actuellement un prêt avec option d’achat pour le milieu de terrain, mais la Juventus préfère insister sur une obligation d’achat. Cette différence de vision est un obstacle majeur aux discussions. Cependant, il est possible que la Juventus assouplisse sa position à l’approche de la fin du mercato, d’autant plus que la valorisation de Fagioli a récemment chuté et serait maintenant estimée en 15 et 18M€.

La Stampa/Gazzetta : L’#OM reste à l’affût pour Fagioli. La Juve n’ouvre pas la porte à un prêt sec pour l’instant, mais seulement avec obligation d’achat. La Fiorentina et Parme également intéressés 🗞️ pic.twitter.com/Y0P4SasBaj — GuillaumeMP (@Guillaumemp) January 28, 2025

Entre 15 et 18M€ pour Fagioli ?

Le joueur ne jouit pas d’un temps de jeu conséquent sous la direction de Thiago Motta à la Juve, ce qui rend un transfert temporaire vers l’OM attrayant pour toutes les parties. Un prêt pourrait offrir à Fagioli la possibilité de retrouver un rôle plus central sur le terrain, tout en permettant à l’OM d’éviter un engagement financier immédiat.

L’intérêt de plusieurs clubs, notamment en Premier League et en Serie A, persiste. Toutefois, le dossier reste en suspens, avec des négociations toujours en cours. L’OM et la Juve doivent trouver un terrain d’entente avant la fermeture du mercato, prévue le 3 février. L’intérêt pour Fagioli est lié au départ annoncé par De Zerbi d’Isamël Koné.