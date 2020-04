Mercato OM : Comme Villas-Boas, Zubizarreta est séduit par ce milieu de terrain ?

L’OM et son directeur sportif, Andoni Zubizarreta s’intéressent au profil du milieu de terrain du RC Strasbourg, Adrien Thomasson.

Il y a 10 jours, France Football expliquait que « le milieu de Strasbourg Adrien Thomasson etait suivi par plusieurs clubs français et étrangers, à commencer par le LOSC et Marseille en Ligue 1. » Selon l’Equipe du jour, le directeur sportif Andoni Zubizarreta apprécie lui aussi son profil. Ce gaucher de 26 ans peut jouer à plusieurs postes au milieu de terrain. Le joueur a marqué 8 buts et délivré 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison et n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain. Une réunion avec les dirigeants du Racing était prévu en fin de saison, une nouvelle date n’a pas encore été fixée…

AVB avait d’ailleurs glissé un mot sur Thomasson lors d’une conférence de presse en janvier dernier, il évoqué le match face à Strasbourg.

J’APPRÉCIE BEAUCOUP THOMASSON — VILLAS-BOAS