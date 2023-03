Mercato OM : Longoria doublé par Arsenal pour ce défenseur français ?

En quête d’un nouveau défenseur, Arsenal pourrait venir jouer un mauvais coup à l’OM. Les Gunners auraient manifesté leurs intérêt pour Sacha Boey qui est également suivi par Pablo Longoria en vue du prochain mercato.

Désireux de renforcer l’équipe en défense lors du prochain mercato estival, Pablo Longoria aurait coché le nom de l’ancien défenseur du Stade Rennais, Sacha Boey. Le joueur français évolue à Galatasaray depuis l’été 2021 et serait aussi suivi par l’Olympique Lyonnais. Les deux Olympiques vont devoir faire face à l’arrivée d’un nouveau concurrent de poids dans ce dossier.

À LIRE AUSSI : OM : « C’est la seule année à Marseille où j’ai été protégé. Après, on m’a tué »

Arsenal veut s’offrir Boey ?

Selon les informations de Calciomercato, Arsenal serait également intéressé par le joueur français. Le média italien indique que les Gunners seraient prêts à formuler une offre de 15 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur de 22 ans. En fin de contrat en juin 2025, l’ancien joueur du Stade Rennais n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir. L’Olympique de Marseille devra se montrer convaincant pour s’offrir les services du latéral français. Affaire à suivre …

🔴⚪️ Arsenal, Galatasaray’dan Sacha Boey’i kadrosuna katmak istiyor. 💰 Sarı kırmızılı yönetim, Boey için minimum 15 milyon Euro’luk bir bonservis beklentisinde. (Calciomercato) pic.twitter.com/4vV78bpHV9 — Fotomaç (@fotomac) March 21, 2023

Longoria a été contaminé par le virus marseillais du grand attaquant

« Si les rumeurs autour de Marcus Thuram sont vraies, cela montre que Pablo Longoria a été contaminé par le virus marseillais du grand attaquant. On dirait qu’il cherche des attaquants tout le temps. Il vient de recruter Vitinha pour 30 millions d’euros et quelques semaines plus tard, il se demande encore quels buteurs il va pouvoir recruter sur le marché. Si Alexis Sanchez venait à partir de Marseille, il faut donner sa chance à Vitinha. Il ne faut pas lui remettre un attaquant sur le dos. Je ne comprend pas l’intérêt d’acheter un attaquant aussi cher pour ne pas le faire jouer. C’est le plus gros transfert de l’histoire de l’Olympique de Marseille. Cela n’a pas de sens. » Franck Conte – Football Club de Marseille (16/03/2023)