Extrait de l’émission Débat Foot Marseille cette semaine sur le plateau de Football Club de Marseille avec l’ancien joueur de l’OM Jean-Charles de Bono, et un suiveur de l’OM connu sur les réseaux sociaux, Thierry Mode alias Titi c’est toi le boss. Un extrait consacré à la situation de William Saliba, notamment après ces déclarations dimanche dernier lors de Téléfoot.

Dans l’émission Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’OM, Jean-Charles De Bono et le très influent sur les réseau Titi c’est toi le boss ont livré leurs ressentis sur la situation de William Saliba, prêté la saison dernière à l’OM et qui est actuellement sous contrat à Arsenal. Après sa très belle saison sous le maillot marseillais, la question sur son retour à l’OM se pose d’autant plus que le club olympien disputera la Ligue des Champions alors que ce ne sera pas le cas pour Arsenal.

A l’OM, il est sûr d’être titulaire, pour participer à la Coupe du Monde c’est important – Titi c’est toi le boss

Invité de l’émission Débat Foot Marseille, Titi c’est toi le boss donne son avis sur l’avenir de William Saliba et se positionne sur son futur en pointant du doigt une possible participation à la Coupe du Monde. qui conditionnera sa volonté ou non de rester. Pour notre invité, c’est un facteur important dans ce dossier.

Non, pas pour le moment mais il n’a froissé ni l’un ni l’autre vu qu’il y a une bonne relation. Les portes sont ouvertes des deux côtés. Il est obligé de dire qu’il sera à la reprise avec Arsenal. (Sur un possible retour à l’OM) Non, rien n’est joué, il peut partir ou être vendu par Arsenal, il y a des gros clubs sur lui, il peut partir ailleurs et ne pas venir à l’OM. Mais si réellement c’est le souhait du board olympien de le faire revenir et de faire tout ce qu’ils ont pour le faire re-signer ici, ils peuvent essayer de le faire venir en prêt ou s’ils prolongent son contrat à Arsenal parce qu’il reste que 2 ans donc il faut qu’il prolonge au minimum d’un an ou 2 ans pour pouvoir se faire prêter. Selon moi, il vaut mieux jouer la Ligue des Champions plutôt que la Ligue Europa avec Arsenal. A l’OM, il est sûr d’être titulaire, pour participer à la Coupe du monde c’est important. Il n’est pas certain d’être titulaire à Arsenal et la compétition commence mi-novembre et il n’aura pas la possibilité de quitter le club en hiver pour avoir du temps de jeu pour espérer y être, donc il faut qu’il prenne ce critère d’une importance capitale.. Titi, c’est toi le boss – Source : Débat Foot Marseille (07/06/2022)

Retrouvez le dernier numéro de Débat Foot Marseille de ce lundi 07 juin 2022.

