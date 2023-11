Mercato OM : Concurrence en MLS pour cet ailier visé par Logoria ?

Pablo Longoria avait expliqué sur RMC Sport que des renforts allaient arriver lors du prochain mercato hivernal. Alors que le nom d’Hirving Lozano a été évoqué, un club de MLS serait aussi sur les rangs.

Selon le bien informé journaliste italien, Fabrizio Romano, l’OM n’est pas le seul club à vouloir s’offrir les services d’Hirving Lozano. « LA Galaxy souhaite toujours signer Hirving Lozano dans le cadre de ses projets pour 2024. Lozano était déjà en pourparlers avec le LA Galaxy l’été dernier mais il a décidé de revenir au PSV Eindhoven… mais l’option MLS reste ouverte pour son avenir. Galaxie, toujours là. »

