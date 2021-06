Mercato OM : Longoria tente de se faire prêter ce défenseur français ?

Alors que l’Olympique de Marseille remanie en profondeur son effectif pour la saison prochaine, William Saliba semble être une cible pour les dirigeants de l’OM. Le Français est de retour à Arsenal après un prêt à l’OGC Nice.

En parallèle avec Matteo Guendouzi, le journal L’Équipe nous a appris que l‘Olympique de Marseille était également intéressé par le profil du défenseur central William Saliba. Prêté à l’OGC Nice depuis le dernier mercato hivernal, le joueur d’Arsenal aurait tapé dans l’œil de la direction olympienne, qui aurait même entamé des discussions avec son entourage. La direction de l’OM serait néanmoins davantage intéressée par un prêt plutôt qu’un transfert sec. L’indemnité de transfert ne rentrant pas dans les moyens financiers du club pour le mercato à venir.

Longoria négocie un prêt de Saliba avec Arsenal ?

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria a une solution pour clôturer le dossier Jérémie Boga !

L’Olympique de Marseille pourrait convaincre le défenseur de 20 ans, en lui promettant de jouer une coupe d’Europe. Auteur d’une deuxième partie de saison correcte du côté de Nice, l’ancien joueur de l’ASSE se verrait bien continuer sur la Côte d’Azur. Pourtant, selon le media anglais Football London, Mikel Arteta voudrait garder William Saliba au club. Pour rappel, l’entraineur des Gunners l’a très peu fait joué depuis son arrivée.

Mikel Arteta may finally make the most of William Saliba’s talents. https://t.co/Jaqtab669Z — football.london (@Football_LDN) May 28, 2021

Saliba donne sa priorité à Nice qui veut le garder ?

Le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère avait été clair: il veut garder un maximum de joueurs dont le défenseur William Saliba. Il l’avait expliquait à Nice matin il y a presque 3 semaines…

« (Sur Gouiri) Nous, on souhaite le conserver. Si lui veut rester ? C’est à lui qu’il faut poser la question. Je pense qu’il sera sollicité, mais notre vœu est de le conserver. William (Saliba), si on pouvait le prolonger d’une année, on le ferait volontiers. Mais il appartient à Arsenal, on n’a pas la main. Pour Todibo en revanche, on a la main. Ça fait partie de la réflexion du prochain coach. » Jean-Pierre Rivère – Source: Nice Matin (28/05/2021)