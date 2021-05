Mercato OM : Longoria a une solution pour clôturer le dossier Jérémie Boga !

Les noms se multiplient pour le mercato estival de l’Olympique de Marseille. Souhaitant quitter Sassuolo, Jérémie Boga est une piste de Pablo Longoria. Le président souhaite insérer des joueurs dans la transaction pour faire baisser le prix.

L’Olympique de Marseille va devoir se renforcer cet été. Avec les départs de Florian Thauvin, Valère Germain et l’avenir incertain d’Arek Milik, Pablo Longoria va devoir être innovant pour recruter des joueurs offensifs à moindre coût.

Ces derniers jours, Foot Mercato nous informait que l’Ivoirien Jérémie Boga était l’une des pistes du président de l’OM. Natif de Marseille, le milieu offensif pouvait évoluer sur un côté est à Sassuolo après un passage à Chelsea.

Il brille dans le club italien avec Maxime Lopez à ses côtés. Cependant, il souhaiterait quitter Sassuolo. Toujours selon Foot Mercato qui apporte quelques précisions ce vendredi soir, les discussions entre les deux clubs continuent.

Afin d’avoir une chance de finaliser ce dossier onéreux, Pablo Longoria envisage d’intégrer un joueur dans la transaction. 20 millions d’euros, en plus du recrutement de Gerson qui se confirme ces dernières heures, serait trop d’argent à sortir pour le club marseillais.

