Mercato OM concurrent : Le LOSC dispose de 4 clubs anglais pour espérer un jackpot !

Avec un an de contrat restant, Jonathan David pourrait bien quitter le LOSC cet été. L’attaquant canadien a réalisé, encore une fois, une saison complète inscrivant 26 buts en 47 matchs. De quoi attirer l’attention de quatre clubs de Premier League, dont 2 cadors du championnat.

Après une saison clôturé avec 26 buts marqués en 47 matchs disputés, Jonathan David a encore une fois prouvé qu’il était un attaquant précieux du championnat français. Permettant au LOSC d’atteindre les quarts de finals de Conférence League et de se qualifier pour les tours préliminaires de la Champions League, l’attaquant pourrait cependant quitter le club lillois cet été.

Des touches en Premier League ?

Son contrat se terminant en 2025, Jonathan David devrait sans doute s’envoler dans une autre équipe pour la saison prochaine. A 24 ans, le buteur est évalué à 50 millions d’euros par Transfermarkt. Une somme conséquente que seuls quelques clubs possédant un gros budgets transfert pourront débourser. Selon le journal The Independant, quatre clubs de Premier League seraient intéressés par l’attaquant Canadien.

Manchester United et Tottenham sur le coup ?

D’après les révélations du journal anglais, West Ham et Aston Villa seraient intéressés par Jonathan David. En plus de ces deux clubs, Tottenham et Manchester United suivraient également le dossier de près. Les Mancuniens auraient même déjà pris contact avec l’entourage du joueur, en faisant une priorité pour remplacer le départ de Martial. De quoi promettre une belle attaque l’année prochaine.