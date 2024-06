Mercato : L’OM réclame deux gros chèques !

Alors que l’Olympique de Marseille n’a toujours pas officialisé la signature de Roberto De Zerbi, les dirigeants marseillais travaillent sur les contours du prochain effectif olympien. Certains éléments sont courtisés et pourraient permettre de remplir les caisses club en cas de transfert.

Sans Coupe d’Europe la saison prochaine, l’OM va devoir réduire son budget et notamment sa masse salariale. Les dirigeants marseillais vont ainsi devoir exfiltrer certains des plus gros salaires de l’effectif.

Plusieurs éléments sont semble-t-il déjà sollicités. Comme révélé cette semaine, le jeune Ndiaye est courtisé par Everton. Après une première saison compliquée à l’OM, le jeune international sénégalais souhaitait initialement poursuivre son aventure à Marseille. L’état major olympien voulait également le conserver. Mais le forcing du club anglais pourrait bien convaincre les deux parties. L’OM aimerait au moins récupérer sa mise, soit environ 20 millions d’euros tout compris, explique le journal l’Equipe ce vendredi.

L’OM gourmand pour Veretout

Hier, on apprenait par ailleurs que le club qataris d’Al Duhail entraîné par un certain Christophe Galtier, serait intéressé par Jordan Veretout. Si la tentation de vendre l’un des trois plus gros salaires de l’effectif est grande, les dirigeants de l’OM n’ont pas l’intention de brader pour autant le milieu de terrain international français. Le quotidien sportif précise même que le club marseillais se montre très exigeant financièrement avec Al Duhail pour le transfert de Veretout.

Pour renflouer les caisses du club, Pablo Longoria et Mehdi Benatia attendent ainsi deux gros chèques sur ces deux dossiers.