Mercato OM : Confirmation de cette piste (surprise) mais très chaude !

C’est la surprise du jour : l’Olympique de Marseille serait tout proche d’un accord avec Youssoufa Moukoko ! Les dirigeants marseillais auraient déjà trouvé un accord contractuel avec le joueur.

Annoncé ce midi par Fabrizio Romano, l’information est confirmée par Santi Aouna de FootMercato. Le journaliste français ajoute notamment que l’attaquant aurait repoussé Lille, Stuttgart ou encore le Betis pour l’OM.

Fabrizio Romano avait lui précisé que le choix du joueur était clair, il veut l’OM !

« Youssoufa Moukoko a décidé de rejoindre l’Olympique de Marseille ! Malgré des offres d’au moins 5 autres clubs européens, Moukoko veut le projet marseillais. Un accord avec le joueur a déjà été trouvé. Les négociations sont en cours entre l’OM et le BVB pour un prêt avec option d’achat. « Here we go » en approche. »

🚨⚪️🔵 EXCLUSIVE: Youssoufa Moukoko has decided to join Olympique Marseille!

Despite bids from more than 5 clubs around Europe, Moukoko wants OM project; personal terms agreed.

Negotiations underway between OM and BVB on loan deal with buy option clause.

Here we go, soon ⏳🇩🇪 pic.twitter.com/w0pE1lIsKx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2024