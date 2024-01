Mercato OM : Confirmation de l’Equipe et Romano pour Faris Moumbagna !

La 3e recrue du mercato hivernal 2024 de l’OM est en approche. Après Onana et Garcia, le jeune attaquant Faris Moumbagna devrait s’engager avec l’OM, qu’il rejoindra après la CAN comme l’a fait savoir RMC.

L’information sortie par RMC est confirmée par Fabrizio Romano, « L’Olympique de Marseille va clôturer une nouvelle signature après Ulisses Garcia – c’est presque terminé pour Faris Moumbagna. Accord avec Bodø-Glimt pour 8 millions d’euros, comme expliqué par Fabrice Hawkins. Contrat valable jusqu’en juin 2028, les derniers détails étant scellés. Here we go soon! »

⚪️🔵 Olympique Marseille close one more signing after Ulisses Garcia — it’s almost done for Faris Moumbagna.

Agreement with Bodø-Glimt for €8m, as called by @FabriceHawkins.

Contract valid until June 2028, final details being sealed. Here we go soon. 🇨🇲 pic.twitter.com/kVRjM4ng8R

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2024