Mercato OM : Kamara en « contacts très avancés » ?

L’OM devrait se résoudre à laisser filer Boubacar Kamara cet été. A un an de la fin de son contrat, le jeune défenseur ou milieu de terrain devrait être transféré et serait déjà en contacts très avancés avec un club étranger…

Pablo Longoria discute toujours pour tenter de faire prolonger Boubacar Kamara. Cependant la tendance est plus à un transfert et le journaliste de la radio RMC, Florent Germain précise même que le joueur de 21 ans serait en négociations avancées avec un club étranger…

Kamara va sûrement partir

« Il n’y a pas que Thauvin, Kamara va sûrement partir. En cas d’offres importantes, il y a de très fortes probabilités qu’il parte au mercato. Je crois que Kamara est en contacts très avancés… C’est le meilleur olympien de cette saison. Ce n’est pas le seul, Caleta Car, Sakai et Benedetto devraient aussi partir… Le groupe est au bout du rouleau. Certains sont donc plus concernés que d’autres, c’est compliqué de fédérer autour de cet objectif de la 5e place. (…) Je n’ai pas l’impression que tu as un groupe concerné par l’objectif. La Ligue Europa peut être un vrai lot de consolation. » Florent Germain – source : After Marseille (11/05/2021)

L’OM veut 38M€ pour Kamara ?

Selon les informations du media Jeunes Footeux, le président espagnol de l’Olympique de Marseille réclamerait pas moins de 38 millions d’euros pour Bouba Kamara. À noter que ce dernier serait courtisé, toujours selon le même site, par de nombreux cadors européens tels que le FC Barcelone, le Milan AC et Chelsea.

Longoria croit toujours à une prolongation ?

En avril dernier, en conférence de presse, le président Pablo Longoria avait affirmé qu’il avait entamé des discussions mais que pour le moment, son entourage souhaite attendre la fin de la saison.

« Maxime (Lopez, qui a prolongé avant d’être vendu) s’est très bien comporté avec le club, c’était un signe de respect. Sur Bouba (Kamara)? On n’a pas une protection totale avec son contrat jusqu’en 2022. On parle avec son entourage qui assure qu’il est concentré sur bien finir la saison. On va étudier la question de prolonger. Le marché est très compliqué. Notre intention est de continuer de parler avec lui pour trouver la meilleure des solutions et ça passe, pour nous, par la volonté de prolonger ce type de contrat. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)