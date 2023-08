Mercato OM: Correa pense à l’Europa League !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après Kondogbia, Lodi, Aubameyang, Sarr, Ndiaye et Blanco, la direction marseillaise a officialisé l’arrivée de Joaquin Correa en provenance de l’Inter Milan. Un prêt d’un an qui s’élève à deux millions d’euros assorti d’une option d’achat estimée à seize millions d’euros qui pourrait être obligatoire à treize millions d’euros en cas de qualification de l’Olympique de Marseille à la prochaine Ligue des Champions. Correa a été interrogé lors de sa présentation officielle sur ses ambitions avec le club phocéen.

On a de très bons joueurs avec lesquels on a la possibilité de faire une belle épopée européenne

« C’est un beau défi pour ce groupe. On a de très bon joueurs. On a la possibilité de faire une belle épopée européenne et essayer d’aller le plus loin possible en Europa League. On peut y arriver, a déclaré Joaquin Correa.

C’est un nouveau défi, avec beaucoup d’émotion. Ici il y a de la compétitivité. Je vais essayer de donner le maximum pour atteindre les objectifs collectifs. Je pense à la saison, au collectif et aider Marseille de la meilleure des manières », a ajouté l’ancien attaquant de l’Inter.