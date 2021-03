Mercato OM: Courbis espère que Sampaoli a proposé plusieurs jeunes talents brésiliens à Longoria

Jorge Sampaoli va participer à la reconstruction de son effectif cet été. Rolland Courbis espère que le coach argentin a conseillé plusieurs jeunes talents du championnat brésilien à Pablo Longoria…

Dans le Podcast After Marseille, notre journaliste Mourad Aerts a échangé avec Rolland Courbis sur le cas Jorge Sampaoli. L’ancien coach de l’OM attend le duo Sampaoli / Longoria à la manoeuvre pour ce mercato estival. Selon lui, Sampaoli doit avoir repéré plusieurs jeunes talent dans le championnat brésilien ou il a entrainé Santos et l’Atlético Mineiro.

On verra la construction du groupe à l’intersaison — Courbis

A lire : BON PLAN MERCATO OM : UN POLYVALENT LATÉRAL DROIT BRÉSILIEN QUE CONNAIT BIEN SAMPAOLI

A lire : BON PLAN MERCATO OM : UN AILIER BRÉSILIEN PERCUTANT (QUI A « APPRIS À JOUER AU FOOTBALL » AVEC SAMPAOLI)

« On fera un premier point à la fin de la saison concernant Sampaoli. On verra le jeu proposé avec les joueurs disponibles. On verra la construction du groupe à l’intersaison, on verra si l’OM aura un calendrier compliqué avec de l’Europa League ou pas. On a une première impression favorable malgré cette défaite à Nice. (…) Sampaoli et Longoria sont proches. J’espère que Sampaoli a pu signaler 3 ou 4 brésiliens de 17 ou 18 ans à Longoria. » Rolland Courbis – source : RMC (29/03/2021)