Mercato OM: Coup de théâtre dans le dossier Lirola ?

Après six mois de prêt très convaincant à l’Olympique de Marseille, Pol Lirola est retourné à la Fiorentina. Alors que le club marseillais souhaite conserver le latéral, Gennaro Gattuso aurait émis le souhait de relancer l’Espagnol en Italie. Mais, un coup de théâtre à Florence est intervenu..

Arrivé en janvier 2021, Pol Lirola a été l’une des rares réussites de l’OM cette saison. Positionné piston droit dans un système à cinq défenseurs, l’Espagnol s’épanouit sous Jorge Sampaoli. Des performances, qui poussent les dirigeants de l’Olympique de Marseille à le conserver, même si les négociations avec la Fiorentina semble compliquées. Alors que l’option d’achat était fixée à 12 millions d’euros, les Italiens souhaiteraient désormais 15 millions d’euros.

Intronisé nouveau coach de la Fiorentina il y seulement 23 jours, Gennaro Gattuso va quitter la Fiorentina. La raison ? Un conflit avec la direction, lié au marché des transferts, et à la place trop importante de l’agent Jorge Mendes, d’après le journaliste Di Marzio. Une bonne nouvelle pour le club marseillais ? En effet, l’ancien milieu de terrain de Milan, souhaitait conserver Pol Lirola, et que le latéral droit obtienne une place importante dans l’effectif de la Fiorentina.

Incroyable mais vrai : Gennaro #Gattuso va quitter la #Fiorentina… après 22 jours. La raison ? Des désaccords sur le mercato et tensions très fortes entre Jorge Mendes (agent #Gattuso) et dirigeants Viola. Et donc Gattuso ensuite. Rupture consommée et définitive. @DiMarzio

— GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 16, 2021