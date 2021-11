Mercato OM : Coup dur pour l’une des priorités de Sampaoli?

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a réaffirmé qu’il souhaitait des joueurs d’expérience… Beaucoup de supporters ont notamment songé à Alexis Sanchez et Arturo Vidal qu’il a connu en sélection chilienne. L’un d’entre eux a été re-qualifié « d’important » pour son coach…

L’Olympique de Marseille a un effectif assez court en quantité et en qualité. Jorge Sampoali fait tourner à quelques postes, notamment au milieu de terrain mais ne peut pas vraiment se permettre une énorme rotation.

Le message de Sampaoli à McCourt et Longoria

En conférence de presse, le coach argentin s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet. Interrogé par les journalistes à la fin de sa prise de parole, Jorge Sampaoli a clairement envoyé un message à Frank McCourt et Pablo Longoria, les dirigeants du club.

« On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n’a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu’ils comprennent nos besoins. Parfois c’est possible, parfois non. Ce n’est pas toujours la faute du président, on a aussi un propriétaire qui décide. Mais même s’il nous manque des joueurs d’expérience, il y a une obligation d’excellence dans ce club. Ce qui peut être difficile, puisqu’on demande à des joueurs qui n’ont pas encore beaucoup d’expérience d’être excellents. (Rires) Mais je vais perdre mon travail à cause de vos questions » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/11/21)

De Vrij et Alexis Sánchez très sont importants pour nous, ils me manquent — Inzaghi

Dans l’analyse de cette déclaration, beaucoup de supporters ont songé au duo de Chiliens Alexis Sanchez et Arturo Vidal. Pour le milieu de terrain, il ne lui reste plus qu’une saison de contrat. L’idée de le faire venir aurait germé dès la prise du banc de l’OM par le coach argentin.

Concernant Alexis Sanchez, la rumeur n’est sortie dans les médias que plus tard, potentiellement pour ce mercato hivernal… Calciomercato affirmait il y a quelques jours que l’attaquant n’est plus vraiment le bienvenu à l’Inter Milan et que le club souhaiterait s’en débarrasser.Ce mercredi, les Interistes affronteront le Shaktar Donetsk pour l’avant-dernier match des poules de Ligue des Champions. Avant cette rencontre, le coach Simone Inzaghi s’est exprimé sur l’absence d’Alexis Sanchez et a réaffirmé son importance au sein de l’effectif.

« J’ai des gars qui travaillent très bien. De Vrij et Alexis Sánchez très sont importants pour nous, ils me manquent. Nous espérons les récupérer le plus tôt possible » Simone Inzaghi – Source : ESPN (23/11/21)