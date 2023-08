Mercato OM: Courbis fustige le club pour ce gâchis…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dimitri Payet n’imaginait pas une telle fin à l’Olympique de Marseille. Libéré par l’OM il y a quasiment un mois alors qu’il lui restait encore un an de contrat, le meneur de jeu ne portera plus le maillot olympien après huit saisons et demie passées au club de 2013 à 2015 et de 2017 à 2023. Poussé vers la sortie par Pablo Longoria, le numéro 10 s’est engagé deux ans au Brésil à Vasco de Gama où il a reçu un accueil de rock star à l’aéroport de Rio de Janeiro. Rolland Courbis, ancien entraîneur marseillais de 1997 à 1999, a critiqué le club phocéen sur sa gestion du cas Payet.

Absent du stage de présaison en Allemagne, Dimitri Payet a vu son contrat être résilié par l’OM: « Ce n’est pas un moment facile. Ça a été beaucoup de semaines de discussions. On décidé de séparer nos chemins » avait lâché Pablo Longoria lors d’une conférence de presse improvisée. Peu utilisé la saison dernière, le milieu offensif ne correspondait pas à la philosophie de jeu prônée par Igor Tudor et n’entrait pas dans les plans du technicien croate.

Un choix qui peut rester en travers de la gorge

Pour Rolland Courbis, l’OM s’est totalement manqué sur la gestion de Payet: « Je fais partie de ceux qui regrettent l’utilisation de Payet la saison dernière. Je trouve que c’était vraiment anormal, comparé à ce qu’il pouvait mériter. Qu’il ne soit pas titulaire, ça, on s’en fout, mais que l’on ne puisse pas utiliser ses qualités dans la dernière passe ou l’avant-dernière passe dans les trente dernières minutes d’un match, sincèrement, je trouve que ça a été un gaspillage, a déploré le technicien de 70 ans. C’est un choix qui peut rester en travers de la gorge parce que je pense que l’OM aurait pu terminer deuxième plutôt que troisième , a ajouté l’ancien entraîneur de l’OM.