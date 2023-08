OM : Salaires, primes… Longoria avait prévu le coup !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’élimination de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions a des conséquences. Ces dernières sont sportives et surtout économiques. D’après l’Équipe, la non-participation de l’OM représenterait un manque à gagner d’au moins 20 millions d’euros pour le club.

L’élimination fait du mal aux finances de l’OM. Mais si elle prive les Olympiens d’une grosse rentrée d’argent, elle ne mettra pas le club en danger financièrement. Car d’après les informations de l’Equipe, Pablo Longoria a deux principes sur la C1.

Longoria ne veut pas dépendre des recettes de la LDC

Le premier est qu’il ambitionne d’y participer chaque saison, pour la culture, l’exigence et le prestige que cette compétition apporte. Le deuxième, c’est qu’il ne faut pas dépendre de ses recettes, sous peine de mettre en péril l’équilibre financier du club. Les salaires de certains, les primes des autres et certains bonus sur les transferts : tout est lié à une éventuelle qualification, et cette précaution permet de ne pas avoir à supporter des rémunérations trop lourdes sans Ligue des champions.

À LIRE AUSSI :OM : Le message d’unité de Valentin Rongier malgré l’élimination !

L’échec de l’OM en Ligue des champions « n’est pas une tragédie » pour les finances La non-qualification pour la Ligue des champions est un coup dur pour l’OM, sans bouleverser totalement les finances du club ni ses plans pour la suite du mercato https://t.co/IazDxvsWZ5 pic.twitter.com/1fWN3HIkIO — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 16, 2023

Un manque à gagner d’au moins 20m€ ?

Toujours d’après le quotidien l’équipe, il est dur de comptabiliser les pertes liées à une non-qualification. Cette dernière dépend du parcours de l’équipe. Mais on peut l’estimer à une vingtaine de millions d’euros au minimum. Alors quel est le problème si l’OM ne participe pas à cette compétition sachant que Longoria met un point d’honneur à ne pas en dépendre financièrement ?

À LIRE AUSSI : Mercato OM: ça se précise pour ce nouveau départ !

Mc Court n’injectera plus d’argent dans le club

Le problème est que le président de l’OM ne peut plus demander d’argent à Franck Mc Court. La raison ? Selon l’équipe, les deux ont un accord. Mc Court ne demandera pas de récupérer l’argent du fonds d’investissement CVC (une enveloppe de 90 M€ répartis sur trois ans) à la condition que Pablo Longoria ne lui demande plus d’argent. Il va falloir donc trouver un équilibre entre paiements des transferts et des salaires. Et il n’y a plus l’argent de la LDC pour ça. Mais le président assure que ce scénario a été envisagé et ne change rien pour la suite du club. Mais Longoria a tout de même budgétisé 40 millions d’euros de ventes.