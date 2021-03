Mercato OM – Courbis : « Je présenterai mes excuses si… »

L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille Rolland Courbis a évoqué la situation financière du club marseillais et la perspective de disputer la coupe d’Europe la saison prochaine. L’arrivée de Jorge Sampaoli a redonné un peu d’ambition au groupe marseillais en cette fin de saison. L’objectif est désormais d’accrocher la 5e place du classement synonyme de coupe d’Europe. Dans l’After Marseille, podcast de RMC, Rolland Courbis s’est exprimé sur la situation financière de l’OM qui ne lui permettra pas de réaliser un mercato pour pouvoir jouer sur tous les tableaux la saison prochaine.

à partir du moment où tu n’as pas d’argent… — COURBIS

» J’attends avec impatience de voir ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. Il ne faut pas que l’OM joue la coupe d’Europe, je n’arrête pas de le dire… Si tu arrives à monter un groupe capable de jouer la saison prochaine le haut du tableau et la coupe d’Europe, sans argent, alors là je présenterai mes excuses. Il faudrait un groupe de 25 joueurs, donc 7 à huit joueurs de plus de très bon niveau qui ont un bon salaire. Donc à partir du moment où tu n’as pas d’argent, essayons déjà de constituer un groupe pour jouer les premiers rôles en Ligue 1″ Rolland Courbis – Source : After Marseille (22/03/21)