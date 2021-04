Mercato OM : Courbis pas emballé à l’idée de conserver un joueur qui plait à Sampaoli !

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien entraineur de l’Olympique de Marseille Rolland Courbis est revenu sur la rencontre entre l’OM et Dijon ce week end (2-0). Il évoque également l’avenir de Leonardo Balerdi.

Dans le Podcast l’After Marseille, l’ancier coach olympien Rolland Courbis a donné son sentiment sur Leonardo Balerdi, le défenseur argentin prêté par Dortmund à l’OM cette saison. Le club marseillais dispose d’une option d’achat à hauteur de 14 millions d’euros pour transférer définitivement le défenseur central. Sampaoli souhaiterait le conserver la saison prochaine.

Pour le moment je le trouve moyen — Courbis

“J’espère me tromper en ce qui concerne Balerdi, mais je le trouve moyen. On me dit qu’il y a une marge de progression, et bien heureusement… Avec Sampaoli, il y a plus de facilité pour que cette marge de progression soit bonne, mais pour le moment je le trouve moyen. Je ne vois pas la bonne distance de marquage, je vois des mauvais réflexes dans les 16 mètres, je suis un peu inquiéter de certaines choses, après le football nous réserve des surprises et j’espère que celle là ce sera une bonne surprise » Rolland Courbis – Source : RMC (05/04/21)