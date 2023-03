Mercato OM : Courtisé par Longoria, il préfère l’ASSE !

L’Olympique de Marseille souhaitait se renforcer dans le secteur du recrutement en récupérant Hamdane Karouni. Le recruteur devrait finalement rester à Saint-Etienne d’après Peuple Vert !

Le secteur du recrutement est l’une des priorités de Pablo Longoria. Le président marseillais fait très attention aux personnes qui l’entourent dans ce domaine et souhaitait récupérer l’une des pépites de l’AS Saint–Etienne : Hamdane Karouni. Longtemps pisté par le PSG et l’AS Monaco, le recruteur veut vraisemblablement rester fidèle aux Verts.

Karouni reste fidèle à l’AS Saint-Etienne et repousse les avances de Longoria

Comme l’explique le média spécialisé dans l’actualité du club stéphanois : Peuple Vert, Hamdane Karouni devrait rester à l’AS Saint–Etienne malgré les intérêts de gros clubs français. Le média affirme qu’il aurait pris sa décision ce week-end et qu’il a également refusé les sollicitations de l’AS Monaco.

L’ASSE verrouille une valeur sûre de son centre de formation ! Sollicité par plusieurs grosses écuries françaises (dont l’#OM), Hamdane Karouni devrait bien rester dans le Forez#ASSE https://t.co/R93YKgAMbC — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) March 6, 2023

« Selon nos informations, le recruteur parisien va rester à l’ASSE et a refusé les avances de l’Olympique de Marseille. Il reste fidèle au club du Forez malgré plusieurs opportunités et pas seulement dans la cité phocéenne (l’AS Monaco également). Le week-end a semble-t-il été déterminant dans sa décision. II travaillera donc aux côtés de Gérard Fernandez et Jean-Claude Anquetil pour continuer à nourrir l’effectif professionnel. Une vraie bonne nouvelle qui pourra toujours s’appuyer sur un de ses hommes compétents. Tout n’est pas parfait au sein du centre de formation mais le recrutement effectué depuis plusieurs saisons est vraiment qualitatif ! Maintenant, le club devrait rapidement tabler sur les différents personnels en situation précaire… d’ici la fin du mois selon les informations du Progrès… » Source : Peuple Vert (06/03/23)