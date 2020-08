Mercato OM : « Cuisance à Marseille, où tu risques de prendre zéro point en Ligue des Champions ? »

Kévin Cuisance est l’une des pistes chaudes de ce mercato de l’Olympique de Marseille. Le jeune milieu de terrain français est pourtant toujours sous contrat avec le Bayern Munich. Un club qu’il n’a pas intérêt à quitter selon Giovanni Castaldi…

Le chroniqueur de L’Équipe d’Estelle a ressorti la sempiternelle carte du « 0 point en Ligue des Champions » pour tacler le club marseillais sur le dossier Cuisance…

je ne vois pas pourquoi cuisance partirait

« Flick aime beaucoup Cuisance. Et puis il y a quelque chose d’important au Bayern Munich, c’est que Thiago Alcantara a un bon de sortie, Javi Martinez joue plus en défense et Flick n’est pas fan de Corentin Tolisso. Au milieu de terrain, il n’y a que Joshua Kimmich et Leon Goretzka qui font vraiment l’unanimité. Donc il y a tout-à-fait la place pour Michaël Cuisance dans cette équipe, d’autant qu’il connaît bien le championnat pour y avoir fait du bon boulot avec le Borussia Monchengladbach. Il peut avoir une exposition plus forte en disputant 30 matchs au Bayern qu’en signant dans un club à Marseille, où tu risques de prendre zéro point en Ligue des Champions dans un projet sans aucune garantie. Et en plus, le Bayern est un club où tu as le temps de te développer. Il vient d’arriver, je ne vois pas pourquoi il partirait. Il doit prendre sa chance au Bayern. »

Giovanni Castaldi – Source : La Chaîne L’Équipe