Mercato : Confirmation pour Cuisance, mauvaise nouvelle pour ce jeune pisté par AVB, match annulé… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de la journée ! Au menu ce lundi : Du nouveau dans le dossier Cuisance, le calendrier des matchs amicaux et mauvaise nouvelle pour ce jeune pisté par AVB…

Mercato OM : des contacts noués avec cuisance…

L’entourage de Michael Cuisance a confirmé à l’équipe Tv que des contacts existent entre l’OM et le Bayern au sujet d’un prêt du milieu Français à Marseille. Cependant, patience et prudence restent de mise…

priorité à la ligue des champions avec le bayern

Son entourage a confirmé que Cuisance n’avait pour l’instant qu’une idée en tête : bien finir la ligue des champions avec le Bayern. Une fois la saison finie, les discussions pourraient s’intensifier, à condition que le Bayern soit prêteur…

« C’est très simple. On ne se pose pas la question pour l’instant. Oui, il y a des contacts entre l’OM et le Bayern, mais Michaël se concentre sur la fin de saison. L’important et l’essentiel c’est la Ligue des Champions. Un point sera fait avec son coach en fin de saison. »

Proche de Michael Cuisance – Source : l’équipe du soir 03/08

OM : le prochain match amical annulé !

En raison d’une suspicion de cas de Covid-19 dans l’effectif Montpelliérain, l’amical prévu ce mercredi 5 aout a été annulé !

Un match en moins pour l’OM. Les joueurs d’André Villas-Boas devaient initialement affronté Montpellier le mercredi 5 aout. Néanmoins le match a du être annulé en raison de la crise sanitaire en cours, qui n’épargne pas le club de la famille Nicollin.

Le club confirme l’annulation

Par un communiqué, le club a confirmé la décision d’annuler le match , et de rembourser les supporters qui devaient y assister :

Par mesure de précautions sanitaires, l’Olympique de Marseille et le Montpellier Hérault Sport Club ont décidé, à regret, d’annuler le match amical prévu ce mercredi 5 août au soir.

Les supporters ayant d’ores et déjà acheté des billets pour ce match seront intégralement remboursés.

Source : Olympique de Marseille.

LES MATCHS AMICAUX DE L’OM

DÉJÀ JOUéS

19 juillet: 1e match amical FC Pinzgau 1 – 5 OM

22 juillet: 2e match amical SV Heimstetten 1-6 OM

25 Juillet : 3e match amical FC DAC 1904 Dunajská Streda 2 – 1 OM

Fin du stage en Allemagne

31 Juillet : 4e match amical Bayern Munich 1 – 0 OM

PROCHAINEMENT

05 août 20h30 : 5e match amical : OM – MHSC (Annulé)

09 août 20h00 : 6e match amical : Nîmes – OM (Costières, Canal+)

14 août 17h00 : 7e match amical : OM – Stuttgart (Stade Parsemain, Canal +)

Vente om : Mccourt ne prend pas au sérieux ajroudi !

Bien informé sur la vente OM, le correspondant de l’équipe à Marseille Mathieu Grégoire doute d’une vente du club à Mohamed Ayachi Ajroudi.

Invité de l’équipe d’Estelle, Mathieu Grégoire s’en est pris au projet de rachat du club par Mohamed Ayachi Ajroudi. Selon lui, l’actuel propriétaire du club Frank McCourt ne prend pas au sérieux l’homme d’affaire Tunisien.

mccourt ne va pas vendre a ajroudi

« McCourt prend l’offre d’Ajroudi au sérieux ? Non ! On est toujours dans la stupéfaction. Elle commence à être lassante. Car on a l’impression que toutes les portes sont fermées et qu’ils essaient de fracturer une fenêtre pour rentrer (…) L’exploitation du Vélodrome, c’est déjà une très bonne chose pour McCourt. Ce sera une bonne chose pour le futur acheteur. Mais ce n’est pas ça qui va impacter les négociations. McCourt ne veut pas vendre à Ajroudi »

Mathieu Grégoire – source : L’équipe d’Estelle – 03/08