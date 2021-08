Mercato OM : Daniel Wass refuse de prolonger avec Valence !

Alors que Daniel Wass refuse de prolonger avec Valence, l’OM semble le club le mieux positionné pour le récupérer lors du mercato estival. Pour l’instant, l’offre olympienne est jugée insuffisante par le club espagnol.

De retour à l’entraînement avec Valence cette semaine, Daniel Wass a rejoint ses coéquipiers cette après-midi. À ce jour, l’incertitude règne toujours quant à son avenir la saison prochaine. Sous contrat avec Valence jusqu’en 2022, le latéral droit a fait part à ses dirigeants sa volonté de ne pas prolonger son contrat et de partir cet été. À la recherche d’un latéral droit, l’OM a manifesté son intérêt pour récupérer Daniel Wass cet été. L’Équipe annonçait même un dénouement imminent dans le dossier dernièrement. Comme révélé il y a quelques jours, Pablo Longoria aurait formulé une première offre inférieure à 1 million d’euros pour s’attacher les services de Daniel Wass la saison prochaine. Toutefois, les dirigeants de Valence jugent cette offre insuffisante.

DANIEL WASS REFUSE L’OFFRE DE PROLONGATION DE VALENCE

Malgré tout, Valence a tout de même souhaité faire une offre de prolongation de contrat à Daniel Wass. Conscients de ses qualités et de sa polyvalence, les dirigeants aimeraient le conserver. Toutefois, le principal intéressé a décliné la proposition et ne semble pas enclin à négocier. Son envie de partir ne daterait pas d’hier puisque Daniel Wass avait affirmé avant son départ à l’Euro de sa volonté de retourner dans son pays natal. Par ailleurs, aucun club danois ne semble pouvoir s’aligner sur les demandes de Valence. La seule offre qui serait arrivée serait celle de l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria compte sur ce détail et sur la volonté de Daniel Wass de partir pour l’enrôler la saison prochaine. Son profil pourrait apporter de nombreuses options à Jorge Sampaoli dans son effectif.

Wass llega con la cabeza en el Marsella https://t.co/4PSlcSefIb — Plaza Deportiva (@plazadeportiva_) August 2, 2021

LONGORIA A CONFIRMÉ UN INTÉRÊT POUR WASS

Interrogé à son sujet en conférence de presse lundi dernier, Pablo Longoria en a profité pour faire le point. Le président olympien a confirmé l’intérêt de l’OM pour Daniel Wass.

« Pour Pol, les négociations avec la Fiorentina sont en cours, dans ce marché ça évolue lentement pour certains joueurs. Comme toujours dans une négociation, il faut arriver au moment où tout le monde est content. (…) Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)