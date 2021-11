Mercato OM : Dario Benedetto ouvre la porte, mais…

Dario Benedetto est prêté pour une saison en Liga à Elche. Pas toujours titulaire, l’attaquant argentin ne sait pas si son avenir sera en Espagne. pour autant il ne ferme pas la porte à un transfert définitif dans le club de son agent…

Dans un long entretien accordé au journal AS, Benedetto a évoqué son avenir. L’attaquant prêté par l’OM envisage de rester mais précise que l’aspect financier sera important. Difficile d’imaginer Elche pouvoir payer le salaire marseillais de l’ancien buteur de Boca.

Si Elche lève l’option d’achat, je serai très heureux de rester, mais il faut aussi voir la question financière — Benedetto

«J’aimerais jouer plus. Je suis venu avec cette ambition, mais il y a un coach qui prend les décisions et, en ce moment, il me met sur le banc. Je l’accepte et travaille dur pour démontrer que je peux être titulaire. Je suis venu pour aider cette belle équipe qui veut faire un bon championnat. (…) J’ai juste l’impression d’être un joueur de football, même si mon manager (Christian Bragarnik) est le propriétaire. Je suis membre et je fais partie du club, mais je continue d’être footballeur et le jour de ma retraite, je réfléchirai à ce que je veux faire… je me concentre uniquement sur le jeu. Ce serait une erreur de ma part de penser qu’en possédant le club, je serais plus détendu que les autres. Je viens rejoindre cette belle équipe qui veut faire un bon championnat. Être propriétaire m’implique davantage car la réussite sera bonne pour tout le monde. Rester longtemps ? On verra. Si Elche lève l’option d’achat, je serai très heureux de rester, mais il faut aussi voir la question financière, mon contrat avec Marseille et combien coûterait mon transfert. Ce n’est pas une question facile et c’est un sujet à prendre en compte. Je ne sais pas combien de temps encore je vais rester ici. Mon contrat de prêt dit que je dois passer la saison ici et, en fin de saison, on verra comment continue mon aventure au club. L’idée est que le club termine la saison le plus haut possible. Je ne dis pas se battre pour le titre, parce qu’on n’est pas préparé à ça, mais nous pouvons nous hisser en milieu de tableau. Il y a l’effectif pour le faire». Dario Benedetto – source : AS (18/11/2021)

Le journaliste espagnol Monserrate Hernandez Marcos, qui officie à Onda Cero et As, n’avait pas manqué de souligner les premiers pas réussis de Dario Benedetto sous le maillot du FC Elche. Qui s’était rapidement montré décisif…

« Il a largement le niveau pour y évoluer. Il partage avec Lucas Perez le poste de second avant-centre au côté de Lucas Boyé, qui est indiscutable. On le savait avant, mais Benedetto est un joueur de grande qualité, un attaquant opportuniste et engagé. Et ses deux buts ont été importants » Monserrate Hernandez Marcos – Source : La Provence (13/11/21)