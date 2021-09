Mercato OM : David Luiz justifie son choix

Annoncé du côté de l’Olympique de Marseille durant le mercato estival, David Luiz a finalement décidé de retourner au Brésil à Flamengo. Le défenseur brésilien a tenu à justifier son choix.

Si le nom de David Luiz a un temps été annoncé du côté de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a finalement opté pour les recrutements de Léonardo Balerdi, Luan Peres et William Saliba. Tous les trois titulaires indiscutables en défense centrale, Jorge Sampaoli n’a pas souhaité donner suite au profil de David Luiz.

Je sais que je prends la bonne décision – David Luiz

Libre de tout contrat depuis son départ d’Arsenal à l’issue de la saison, le défenseur central brésilien s’est finalement engagé du côté de Flamengo. Mis à part l’OM, il était pourtant courtisé par d’autres écuries européennes En conférence de presse, David Luiz a tenu à justifier son choix et n’a pas caché sa joie de rallier le Brésil.

« La décision de retourner dans mon pays natal a été difficile, car j’aurais pu choisir d’avoir une vie plus calme, plus en paix, mais j’ai écouté mon cœur. Je sais que je prends la bonne décision. La pression est ce qui bouge, me motive, ce qui me fait continuer à jouer, ce qui me fait avoir la même énergie et la même passion que lorsque j’étais enfant. Le football, c’est ma vie. Retourner au Brésil, ce n’est pas tourner la page. Ce sera, sans aucun doute, l’une des meilleures pages que je vais vivre dans ma carrière. Flamengo a toujours été génial et le sera toujours. » David Luiz – Source : Conférence de presse (14/09/2021)

David Luiz n’est plus forcément un leader – Dominique Baillif

Pour Football Club de Marseille, le spécialiste du football brésilien Dominique Baillif était revenu en juin dernier sur le niveau actuel de David Luiz.

« C’est un joueur qui a connu des difficultés lors des deux dernières saisons, notamment la dernière où il a connu des pépins physiques. Malheureusement pour lui, il n’est pas dans une forme optimale, il est sur la fin de sa carrière, même s’il a de l’expérience. À Arsenal, il devait avoir ce rôle de leader, qu’il n’a pas su avoir en accumulant un grand nombre d’erreurs, alors qu’il devait apporter de la sérénité. Pour la Ligue 1, il a encore le niveau, avec de l’expérience internationale. Si tu enchaines championnat coupe d’Europe, en revanche, ça peut devenir compliqué. Si on attend à Marseille un leader, ce n’est pas forcément le profil de David Luiz. » Dominique Baillif – Source: FCM (21/06/21)