Mercato OM – De Bono : « C’est un problème financièrement, c’est une perte d’argent »

C’est le feuilleton de cette trêve hivernale : le dossier Gerson est un cas très compliqué à gérer pour Pablo Longoria. Le brésilien veut retourner à Flamengo en raison du manque de temps de jeu qui lui est donné par Igor Tudor.

Véritable cadre sous les ordres de Jorge Sampaoli, Gerson n’est pas plus qu’un simple remplaçant depuis l’arrivée de Tudor cet été. Le milieu offensif brésilien a été mis sur la touche par l’entraîneur croate, un manque de temps de jeu qui l’a probablement empêché d’être sélectionné pour la Coupe du Monde au Qatar.

Le numéro 8 a des envies d’ailleurs, c’est son père et agent, Marcao, qui a laissé échapper l’information et depuis, l’affaire n’est toujours pas résolue. Acheté pour une somme avoisinant les 20 millions d’euros, c’est donc la même somme que demande le board marseillais pour le laisser partir.

Un montant que les dirigeants de son ancien club, Flamengo, ne sont pas prêts à payer. Résultat : le joueur a passé des semaines au Brésil à attendre son transfert pour rien et il se retrouve totalement désolidarisé du groupe olympien.

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, notre intervenant Jean-Charles de Bono donne son avis sur la situation chaotique de Gerson.

On l’a payé 20 millions d’euros et on va perdre une nouvelle fois le maximum

« Gerson, c’est un problème financièrement, c’est une perte d’argent. Il faut se rendre à l’évidence : s’il s’entraîne à part, s’il n’est plus là, s’il a perdu le fil conducteur de l’Olympique de Marseille, c’est de l’argent perdu. Aujourd’hui sa plus-value elle est perdue. Il n’a plus envie du tout de rester à Marseille. Avec son entraîneur c’est une cassure énorme, je ne sais pas comment il va réussir à recoller les morceaux vis-à-vis de son entraîneur et vice-versa. Ca me semble très compliqué : on l’a payé 20 millions d’euros et on va perdre une nouvelle fois le maximum. C’est désolant mais ce joueur là, ça ne sert à rien de vouloir le conserver en sachant que de son côté il ne veut plus rester et l’entraîneur ne veut pas le faire jouer. Comment faire pour le mettre sur le droit chemin un joueur pour avoir la meilleur des performances en sachant que sa tête est ailleurs ? » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 19/12/2022

Pour revoir ce DFM en intégralité : Mercato OM : CR7 contacté? Le feuilleton GERSON, Amrabat / Ounahi trop CHER? DIENG, SANCHEZ, SUAREZ

A LIRE AUSSI : Mercato : Basile Boli lâche une bombe concernant Ronaldo à l’OM !