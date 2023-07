La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Invité dans l’émission Débat Foot Marseille, notre consultant, Jean-Charles De Bono a avoué son inquiétude vis-à-vis du système de Marcelino et des joueurs présents l’OM.

Pour l’ancien joueur de l‘Olympique de Marseille, Jean-Charles De Bono, aujourd’hui consultant pour FCM, l’effectif de l’OM ne correspondrait pas aux attentes de Marcelino pour son 4-4-2 :

» Quand on voit les joueurs qui composent l’effectif, on se dit que le 4-4-2 semble compliqué avec ces joueurs-là. Je trouve qu’avec des joueurs comme Guendouzi, comme Ounahi, Veretout, Rongier, Gueye, Kondogbia et le petit Elmaz, ça fait 7 joueurs pour 2 postes. Je me dis qu’il va y avoir embouteillage et qu’avec le 4-4-2, tu risques de mettre des élément sur les côtés, qui ne seront pas à un poste en adéquation avec leurs qualités. Le système de Marcelino est compliqué par rapport à l’effectif. »

La gestion du cas Gueye

Pour faire face à cet embouteillage au milieu, l’OM aimerait se séparer de Pape Gueye. L’international Sénégalais sort d’un bon prêt à Séville et pourrait rapporter aux alentours des 10 millions d’euros à l’OM, en cas de vente. Cependant, le litige avec Watford sur son transfert avorté, plane toujours au dessus de la tête de l’ancien havrais.

L’OM devrait connaître la décision du Tribunal Arbitral du Sport dans les prochaines semaines et pourrait se retrouver bloqué. Tant que la décision du TAS ne sera pas connue, aucun club ne prendra le risque de dépenser de l’argent sur un joueur qui risque d’être suspendu pour plusieurs mois.