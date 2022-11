Mercato OM : Gueye sort du silence sur son faux départ à Watford

Interrogé par Direct Soccer France, Pape Gueye s’est expliqué sur son faux départ à Watford. Le milieu de l’Olympique de Marseille dénonce des problèmes dans le contrat.

L’Olympique de Marseille pourrait être en difficulté lors des prochains mercato à cause du TAS. En effet, une enquête est en cours pour le faux départ de Pape Gueye à Watford. La prochaine audience devrait avoir lieu en février prochain comme l’a expliqué Pablo Longoria en conférence de presse.

Il y a eu certains problèmes dans le contrat qui ont fait que ça ne s’est pas fait — Gueye

Le milieu de terrain sénégalais a été interrogé par Pro Direct Soccer France. Il a notamment répondu à une question sur ce fameux faux départ pour Watford alors qu’il évoluait encore au Havre, en Ligue 2.

A LIRE AUSSI : Bon plan mercato OM : Alexis Vega, un milieu offensif mexicain percutant !

« Il y a donc eu ce non-transfert dans ce club en Angleterre, mais j’ai continué à travailler. C’était un mal pour un bien. Il y a eu certains problèmes dans le contrat qui ont fait que ça ne s’est pas fait. Et derrière, il y a eu plusieurs clubs qui ont montré leur intérêt, en L1 et à l’étranger. À la fin du mercato, il y a deux-trois clubs qui m’appellent, puis il y a Marseille. Villas-Boas était là et il m’appelle en personne. C’est une très bonne personne, je suis toujours en contact avec lui. Il m’a beaucoup aidé et je l’en remercie » Pape Gueye – Pro Direct Soccer France – 17/11/2022

Je ne suis ni confiant, ni pas confiant. On est sûr d’avoir fait les bonnes choses — Longoria

« On a une audience au TAS en février. Je ne suis ni confiant, ni pas confiant. On est sûr d’avoir fait les bonnes choses. Mais ça n’aura pas d’impact sur le mercato hivernal. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

Le TAS devait initialement juger en octobre le dossier de son transfert à l’OM en 2020. Selon le journal l’Equipe, l’instance se penchera donc sur cette affaire les 15 et 16 février prochains. Ce rendez vous était initialement programmé en octobre et à donc été repoussé. Cela permettra à l’OM de pouvoir recruter durant le marché des transferts hivernal et à Pape Gueye de disputer la Coupe du Monde avec le Sénégal.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Cette recrue l’annonce, « je suis capable de plus »

En janvier dernier, la chambre des résolutions des litiges de la Fifa avait prononcé un premier jugement dans le litige qui opposait Watford à l’Olympique de Marseille. l’institution avait jugé responsable Pape Gueye et l’OM et s’était prononcé en faveur d’une interdiction de recrutement pendant un an pour le club olympien. Une décision contestée par les olympiens qui ont fait appel de ce jugement.