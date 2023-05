Mercato OM: « Si l’OM veut Bounou, il faut vendre Lopez! »

Dans le dernier épisode de notre émission DFM, Jean-Charles De Bono déplore la gestion des gardiens au Paris-Saint-Germain la saison dernière. Il estime que l’OM ne doit pas mettre en concurrence deux portiers sous peine de créer des tensions.

Malgré la bonne saison de Pau Lopez à Marseille, Pablo Longoria serait intéressé par le gardien marocain du FC Séville, Yassine Bounou. Auteur d’une Coupe du Monde 2022 exceptionnelle avec les Lions de l’Atlas, Bounou pourrait quitter le club andalou la saison prochaine en cas de non qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Je ne pense pas que Lopez restera à l’OM pour être numéro deux

S’il reconnaît les qualités du portier marocain, Jean-Charles De Bono ne veut pas que le club mette deux joueurs en concurrence au poste de gardien de but: « Il ne faut pas que l’OM fasse comme Paris. Ils ont mis les deux gardiens en porte-à-faux, je ne comprend pas. Il doit y avoir un gardien numéro un et un gardien numéro deux. Si le titulaire se troue constamment, ça peut changer les choses. Pour moi, Paris a fait une grosse erreur en conservant Donnarumma, ils auraient dû garder Navas. Si tu mets en concurrence Pau Lopez et Bounou, ce n’est pas bon. Si le poste de gardien de but est une priorité à l’OM, et que le club veut recruter Bounou, il faut vendre Lopez. Je ne pense pas qu’il restera à l’OM pour être numéro deux. »

Mercato OM : C1 ou pas, Longoria prévoit déjà de gros changements ! – https://t.co/u64tzsZcS7 pic.twitter.com/fP4BFmYRMr — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 8, 2023

Je ne vois pas l’intérêt de recruter un gardien

Dans DFM, Jean-Charles De Bono est revenu sur l’intéret de l’Olympique de Marseille pour Alban Lafont. L’ancien joueur de l’OM doute des capacités de l’international français. et estime que son recrutement ne ferait que mettre des bâtons dans les roues de Pau Lopez : « Il n’est pas très constant sur toutes les saisons qu’il a jouées. Il peut passer au travers d’un match. Gérard Gili expliquait qu’il n’était pas très fan du joueur et qu’il ne le voyait pas évoluer à un haut niveau. Je suis assez d’accord avec lui. Il a quelques absences. Ce qui me dérange, c’est que si on parle de Lafont, on oublie Simon (Ngapandouetnbu). Je ne sais pas si ce serait une bonne idée de se séparer de Paul Lopez. Il a trouvé son rythme de croisière avec l’OM. Il fait de très bonnes prestations. Je ne vois pas l’intérêt. La seule raison de la faire partir, c’est de prendre un gardien d’un niveau vraiment supérieur. Une nouvelle concurrence entre Lopez et Lafont pourrait être néfaste pour le club. »