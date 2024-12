Mercato OM : De Bono veut recruter un joueur Lensois (et pas n’importe lequel…) ! 

Avec l’ouverture du mercato hivernal en janvier 2025, l’Olympique de Marseille s’apprête à passer à l’action pour renforcer l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi, en mettant notamment l’accent sur le secteur défensif. Jean-Charles De Bono, ancien joueur de l’OM et aujourd’hui consultant pour Football Club de Marseille, aimerait que les dirigeants marseillais se penchent sur un joueur Lensois : Facundo Medina.

« Il y a un défenseur qui me plait beaucoup c’est Facundo Medina le joueur de Lens, dans l’état d’esprit, et la mentalité, il ressemble un peu à l’ancien olympien Gaby Heinze. Il collerait tout à fait à l’image de l’OM mais vraiment ! Il a aussi de l’expérience. C’est un joueur qui me plait vraiment ! » a ainsi déclaré l’ancien joueur de l’OM dans notre dernier numéro de Débat Foot Marseille disponible sur la chaine youtube de Football Club de Marseille.