Mercato OM : Lourde concurrence dans le dossier du milieu De Paula ?

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Patrick de Paula pourrait être vendu. Le président de Palmeiras n’écarte pas la possibilité de lâcher ses talents pour revenir à l’équilibre après cette crise…

L’Olympique de Marseille aurait dans sa liste de ses joueurs pistés: Patrick de Paula. Le milieu de terrain a été cité ces dernières semaines.

Les clubs ont besoin de revenus… — GALIOTTE

Le Brésilien qui évolue à Palmeiras est très sollicité, et notamment par Benfica qui semble être le club le plus avancé dans le dossier. Selon Jorge Nicola, journaliste pour ESPN, l’Inter Milan et l’Atletico Madrid seraient également intéressés. Le président du club brésilien, Mauricio Galiotte n’écarte pas la possibilité de vendre cet été.

A LIRE AUSSI : Covid 19 : Pourquoi OM – ASSE pourrait être reporté par la Ligue

« Patrick est un grand joueur, un grand talent. Ce n’est pas seulement le club de Benfica, cela vaut la peine de le mentionner, il y a d’autres clubs intéressés. Notre objectif est de garder ces jeunes. (…) C’est une année atypique. Nous devons avoir beaucoup d’équilibre, faire les choses les pieds sur terre. Les clubs ont besoin de revenus, et la seule recette qui existe aujourd’hui pour être une valeur ajoutée, de l’argent neuf, c’est la vente de joueurs. Mais nous devons le faire avec beaucoup d’équilibre, au bon moment » Mauricio Galiotte – Source : ESPN (17/08/2020)