Mercato OM : De la concurrence pour le remplaçant de Boubacar Kamara?

L’Olympique de Marseille semble s’être fait une raison pour la prolongation de Boubacar Kamara et lui chercherait donc un remplaçant. Selon Gianluca Di Marzio, les Marseillais pistent Erick Pulgar mais Galatasaray pourraient leur passer devant.

L’un des feuilletons de ce mercato fut bien entendu la prolongation et les rumeurs l’envoyant dans d’autres clubs dès cet hiver… Le natif de Marseille est finalement resté mais les discussions semblent être au point mort avec la direction.

Les dirigeants marseillais se seraient-il fait une raison? En tout cas, après le recrutement d’un défenseur central : Samuel Gigot qui rejoindra le club cet été après 6 mois en prêt en Russie, l’OM tente de récupérer un milieu de terrain.

Pulgar plutôt vers Galatasaray?

Si Bartug Elmaz, jeune milieu de terrain défensif de Galatasaray aurait déjà signé son contrat à l’OM mais est également reparti à Galatasaray. C’est d’ailleurs ce club qui pourrait jouer de mauvais tours aux Marseillais !

Selon Gianluca Di Marzio, l’Olympique de Marseille aurait bien sondé la Fiorentina pour récupérer Erick Pulgar en prévoyant un départ de Boubacar Kamara. Seulement, Galatasaray aurait pris le dessus dans les négociations pour faire signer le Chilien.

Le milieu de terrain aurait d’ailleurs donné son accord pour un prêt dès cet hiver. Il patienterait ce lundi afin que les deux clubs trouvent un terrain d’entente. Pour rappel, l’OM avait coché le nom du Chilien l’été dernier mais a préféré le duo Guendouzi – Gerson au milieu de terrain.

Longoria sur Kamara : S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter

« On a beaucoup discuté, la dernière semaine. La relation entre tout le monde est forte. Je crois qu’il y a un respect mutuel. On a eu de très bonnes conversations, entre joueur, agents de joueurs, le club… Je crois que maintenant, nous sommes dans une position de respect, dans lequel la logique va finir par s’imposer. S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter. Mais je crois que le respect pour le club est important, et on va voir la décision pour juin. C’est vrai que la position du club n’est pas plaisante, d’avoir des joueurs en fin de contrat, comme on le répète depuis le commencement de la saison. Mais c’est vrai aussi que le respect pour ce club est grand ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)