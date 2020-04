Mercato OM : De la grosse concurrence vient s’ajouter dans le dossier Longstaff?

Cité à plusieurs reprises dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Matthew Longstaff attiserait la convoitise de nombreux grands clubs européens… Le joueur sera libéré de son contrat avec Newcastle en fin de saison.

Cela fait quelques mois que le nom de Matthew Longstaff est lié à celui de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain anglais qui évolue actuellement à Newcastle sera libre en fin de saison et pourrait donc être une bonne affaire pour le club marseillais.

Cependant, plusieurs médias néerlandais affirment que l’Ajax suit sa situation de près. D’autres clubs, notamment en Italie serait à l’affût pour attirer le joueur de 20 ans tels que l’AC Milan et l’Inter Milan.

A LIRE AUSSI : Ramaccioni accuse (toujours) l’OM !

Cependant, Longstaff pourrait se laisser tenter par la nouvelle aventure qui attend Newcastle. Un consortium saoudien serait sur le point d’injecter 350 millions d’euros dans le club anglais. Reste à savoir si les dirigeants sont prêts à lui offrir une prolongation.

Newcastle are reportedly close to becoming the PL club with the richest owners with Saudi Crown Prince, Mohammad Bin Salman close to a £300m takeover.

He is worth £260B. Man City owners are the current richest and are worth £23B. 😲

Are we about to see another PL power shift? 🤔 pic.twitter.com/KyLwpE5aYf

— NairaBET (@NairaBET) April 19, 2020