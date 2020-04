Ramaccioni accuse (toujours) l’OM !

L’ancien directeur sportif du Milan AC, Silvano Ramaccioni, n’a visiblement toujours pas digéré l’élimination face à l’OM en coupe d’Europe en 1991. Il accuse toujours les dirigeants marseillais de l’époque d’avoir volontairement fait éteindre les projecteurs du stade Vélodrome. Un épisode entrée dans l’histoire du club…

Interrogé par le site MilanNews.it, Silvano Ramaccioni, ancien dirigeant du Milan AC a évoqué la rencontre au Stade Vélodrome face à l’OM en 1991. Un match marqué par une longue interruption liée à une coupure de l’éclairage dans l’enceinte du Boulevard Michelet :

Les marseillais nous jouaient un tour — Ramaccioni

« Nous avons eu la sensation très nette et très réelle qu’ils nous jouaient un tour. Si l’accident du système électrique était véritable, nous l’aurions su. Au contraire, nous pensons que c’est quelque chose qui a été fait habilement, à un moment du match où nous aurions pu marquer un but et obtenir les prolongations. Avec la rupture de cette période d’espérance, nous avons eu le sentiment qu’ils avaient été sournois. Cela a provoqué toute la suite. C’est la clé pour comprendre, et les erreurs qui ont ensuite été commises font partie de l’histoire », Silvano Ramaccioni – MilanNews.it.